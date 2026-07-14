Si è conclusa con successo la nona edizione di Pompeii Theatrum Mundi, che ha presentato quattro spettacoli. Tra le produzioni, le Baccanti di Euripide con regia di Theodoros Terzopoulos, L.A.V.A. dei coreografi Emio Greco, Pieter C. Scholten e Roberto Zappalà, Alcesti di Euripide diretta da Filippo Dini e I Persiani di Eschilo diretto da Àlex Ollé. Oltre 15.000 persone hanno assistito agli spettacoli, che hanno riscosso un grande riscontro di pubblico.

I suoi 4 titoli in programma – Le Baccanti di Euripide con la regia di Theodoros Terzopoulos, L.A.V.A. dei coreografi Emio Greco, Pieter C. Scholten, Roberto Zappalà, l’Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini e I Persiani di Eschilo diretto da Àlex Ollé – sono stati accolti con grande successo dagli oltre 15.000 spettatori accorsi nelle 11 serate complessive di rappresentazioni. Un pubblico vario e partecipe, composto da molti giovani, proveniente dal territorio, da molte regioni italiane, e da turisti. I risultati confermano il successo della manifestazione: 11 rappresentazioni, di cui 8 serate sold out, 213 tra artisti e tecnici coinvolti, oltre 15. 🔗 Leggi su 2anews.it

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