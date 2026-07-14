Durante i Prime Day, Tineco ha conquistato la prima posizione nella categoria dei lavapavimenti in cinque Paesi. Questo risultato si aggiunge a un altro importante traguardo raggiunto all'inizio dell’anno, quando un’analisi di Euromonitor International ha riconosciuto il successo del marchio in vari mercati. La collaborazione tra l’azienda e la piattaforma di shopping online ha portato a un aumento significativo delle vendite durante l’evento.

Il risultato raggiunto durante i Prime Day segue un altro importante traguardo ottenuto all'inizio dell'anno, quando Euromonitor International ha riconosciuto Tineco come Durante i Prime Day, le più recenti soluzioni smart per la pulizia firmate Tineco hanno suscitato un forte interesse da parte dei consumatori in Europa, in particolare su Amazon Italia. Il modello I consumatori hanno inoltre dimostrato una forte predilezione per l'aspirapolvere In qualità di pioniere nel settore delle lavapavimenti, il marchio ha continuato ad ampliare i confini della cura smart della casa grazie a un'innovazione orientata all'utente e a tecnologie sempre più avanzate, traducendo le esigenze in continua evoluzione dei consumatori in innovazioni di prodotto significative. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Tineco domina i Prime Day: lavapavimenti al vertice della categoria in cinque Paesi

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