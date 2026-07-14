Como Milla | Fabregas trasmette ambizione ho grandi aspettative

Fabregas ha chiamato un calciatore per esprimere la sua soddisfazione riguardo all'ambizione del club. Il giocatore ha dichiarato di aver scelto di trasferirsi al Como anche grazie all'influenza di Fabregas, che ha trasmesso entusiasmo e desiderio di crescita. La conversazione si è concentrata sulle aspettative per la stagione e sulla volontà di migliorare insieme.

"Fabregas è stato molto importante nella scelta di andare al Como, fa piacere che ti chiami per quello che trasmette, per l'ambizione che ha nel voler crescere. Ho grandi aspettative": lo dice Luis Milla, neo acquisto del Como, a Marca. "Ho parlato col mister, col vice e con qualche compagno. Anche con Nico Paz, ci conosciamo da tanto tempo. Lui è di Tenerife e veniva allo stadio quando io giocavo lì. Mi hanno detto cose straordinarie del gruppo, dell'idea di gioco, degli allenamenti, del club e di come vuole crescere continuamente", spiega il centrocampista spagnolo arrivato dal Getafe per circa 6 milioni di euro., "Potevo arrivare a gennaio, ma non era il momento giusto", puntualizza Milla, "il Getafe non stava andando bene e non era il mio momento migliore di testa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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L'ALLENATORE FABREGAS TRATTIENE SAELEMAEKERS

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