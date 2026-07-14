Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio
Le Graduatorie GPS 2026-28 sono state pubblicate e si possono consultare per verificare le assegnazioni di supplenze. Nella newsletter di venerdì 17 luglio, verranno spiegati i dettagli su come leggere i dati pubblicati, quali informazioni sono disponibili e quali invece sono omesse. La comunicazione sarà inviata nel pomeriggio, dopo le 18. Sono state inserite anche indicazioni sulla possibilità di ottenere supplenze di sostegno senza possedere il titolo specifico.
In pubblicazione le Graduatorie GPS 202628: come si leggono? Quali dati vengono pubblicati e quali no? Ne parliamo nella newsletter del 17 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 16 puoi inviare il tuo quesito a [email protected] Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione
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