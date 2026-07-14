Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio

Notizia in breve

Le Graduatorie GPS 2026-28 sono state pubblicate e si possono consultare per verificare le assegnazioni di supplenze. Nella newsletter di venerdì 17 luglio, verranno spiegati i dettagli su come leggere i dati pubblicati, quali informazioni sono disponibili e quali invece sono omesse. La comunicazione sarà inviata nel pomeriggio, dopo le 18. Sono state inserite anche indicazioni sulla possibilità di ottenere supplenze di sostegno senza possedere il titolo specifico.