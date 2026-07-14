Come leggere le GPS 2026 Si potranno avere supplenze sostegno senza titolo? Ne parliamo nella newsletter Diventare Insegnanti di venerdì 17 luglio

Da orizzontescuola.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Graduatorie GPS 2026-28 sono state pubblicate e si possono consultare per verificare le assegnazioni di supplenze. Nella newsletter di venerdì 17 luglio, verranno spiegati i dettagli su come leggere i dati pubblicati, quali informazioni sono disponibili e quali invece sono omesse. La comunicazione sarà inviata nel pomeriggio, dopo le 18. Sono state inserite anche indicazioni sulla possibilità di ottenere supplenze di sostegno senza possedere il titolo specifico.

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In pubblicazione le Graduatorie GPS 202628: come si leggono? Quali dati vengono pubblicati e quali no? Ne parliamo nella newsletter del 17 luglio. La newsletter sarà inviata nel pomeriggio di venerdì, dopo le 18. Entro giovedì 16 puoi inviare il tuo quesito a [email protected] Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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