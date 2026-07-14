In un’aula del liceo artistico di Qingdao, un’insegnante italiana sta spiegando agli studenti cinesi il congiuntivo, uno degli aspetti più complessi della grammatica italiana. La lezione si svolge tra schede, appunti e domande degli studenti, che ascoltano attentamente. La docente utilizza esempi pratici e chiarimenti linguistici per facilitare la comprensione. La scena si svolge in un ambiente scolastico dedicato all’insegnamento della lingua e cultura italiana.

JINAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – In un'aula del liceo artistico n.6 di Qingdao, l'insegnante di italiano Valeria Pannozzo spiega a un gruppo di adolescenti cinesi uno degli aspetti più complessi della grammatica italiana, il congiuntivo. Il legame di Pannozzo con la Cina è iniziato anni prima che diventasse insegnante, quando nel 2014 arrivò a Pechino per studiare la cultura cinese. Nove anni dopo, è entrata nella scuola media di Qingdao come insegnante di italiano. La scuola ha stretto partnership con diverse importanti accademie d'arte italiane, dove centinaia dei suoi diplomati hanno proseguito gli studi. Ben presto si è accorta che i suoi studenti cinesi iniziano a pianificare il proprio futuro con largo anticipo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, una docente italiana a Qingdao tra insegnamento e dialogo interculturale

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Qingdao Experimental High School: The ACT Advantage

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