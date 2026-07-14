Chi deve aprire e chiudere il parco di Aranova? È scontro tra opposizione e Severini

Lo scontro tra opposizione e amministrazione si concentra sulla gestione delle aperture e chiusure del parco pubblico di Aranova. La discussione riguarda chi sia responsabile di aprire e chiudere i cancelli del parco, creando tensioni politiche tra le parti coinvolte. La questione ha suscitato dibattiti pubblici e confronti tra le forze politiche locali, senza ancora una decisione definitiva.

Fiumicino, 14 luglio 2026 – Chi deve aprire e chiudere un parco pubblico? È attorno a questa domanda, concreta e apparentemente semplice, che si accende il nuovo scontro politico a Fiumicino. Al centro della polemica c’è il parco pubblico di Aranova, la cui apertura mattutina e chiusura alle 20 vengono materialmente effettuate dal presidente del Consiglio comunale Roberto Severini e dalla consigliera De Pascali. Per l’opposizione si tratta del “simbolo del fallimento amministrativo”. Severini respinge invece le accuse e rivendica la scelta come un gesto di disponibilità e senso civico nei confronti del territorio. L’opposizione: “I consiglieri non devono gestire i servizi”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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ABBIAMO APERTO LA TOMBA DI UN CONTADINO MILITARE!! - by Charlotte M.

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Ottima la prima per PINNABIANCA. Ha fatto discutere il buon Massimiliano Allegri perché, durante la conferenza, ha scelto di non regalare risposte preconfezionate. Qualcuno si è lamentato, qualcuno ha parlato di mancanza di chiarezza. Io invece dico: ha f x.com