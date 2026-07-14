Questa settimana le certificazioni Fimi hanno riconosciuto dischi di platino a diversi artisti italiani e internazionali. Tra loro ci sono Olly, Elisa, i Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro. La lista include anche artisti stranieri come Bad Bunny e Capo Plaza. I riconoscimenti si basano sui dati di vendita e streaming delle loro produzioni musicali.

Questa settimana le Certificazioni Fimi si focalizzano con i dischi di platino su protagonisti delle classifiche attuali come Olly, Achille Lauro e Bad Bunny, insieme a Capo Plaza ed Elisa. Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino confermando il grande successo del secondo lavoro in studio, che si aggiunge al quarto disco di platino ottenuto la scorsa settimana da Balorda Nostalgia, brano vincitore della 75esimo Festival di Sanremo. Con questi ultimi traguardi, Olly ha totalizzato durante la sua carriera 40 certificazioni complessive, di cui 30 dischi di platino e 10 dischi d’oro. Certificazioni Fimi: nove dischi di platino per Tutta Vita di Olly, quattro per Diari Aperti di Elisa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly, Elisa, Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro

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