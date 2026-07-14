Caso Regeni sentenza a fine settembre | chiesti un ergastolo e tre condanne a 17 anni

Da lettera43.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il processo per il rapimento e la morte di un ricercatore sequestrato al Cairo nel 2016 si concluderà il 28 settembre nell’aula Occorsio a Roma. La vicenda riguarda il suo ritrovamento senza vita il 3 febbraio con segni di torture. La procura ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni ciascuna. La sentenza sarà pronunciata alla fine dell’udienza, che rappresenta l’ultimo atto del procedimento giudiziario.

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È stata fissata per il 28 settembre, nell’aula Occorsio di piazzale Clodio a Roma, l’ultima udienza del processo per il rapimento e la morte di Giulio Regeni, sequestrato al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato poi senza vita il 3 febbraio successivo, con segni di torture sul corpo. Per quella data è prevista la sentenza di primo grado. Alla sbarra quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani: il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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