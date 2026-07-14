Un uomo è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive di un ospedale di Livorno per un caso di dengue. La Asl ha iniziato la disinfestazione delle aree vicine all’ospedale, mentre il parco Pertini è stato chiuso. La zona intorno alla struttura sanitaria è stata oggetto di interventi per eliminare eventuali zanzare. Nessuna altra informazione sulle condizioni del paziente è stata comunicata.

Un uomo è stato ricoverato nel repaerto di malattie infettive dell'ospedale di Livorno per un caso di dengue: la Asl ha avviato la procedura di disinfestazione delle zone adiacenti alla struttura sanitaria. Il caso è stato rilevato il 14 luglio e, come prevede la normativa, l'Asl ha prescritto al Comune di effettuare una disinfestazione urgente dalle zanzare per emergenza sanitaria. Disinfestazione prevista per il 15 luglio intorno all'ospedale, nel parco Pertini e nel'area intorno a via Lamarmora, nel raggio di 200 metri. L'intervento dovrebbe iniziare intorno alle 17 dal parco Pertini e proseguire in serata fino al completamento di tutte le aree interessate. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Caso di dengue a Livorno, via alla disinfestazione intorno all'ospedale. Chiuso il parco Pertini

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