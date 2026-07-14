Il Museo Civico di Bormio ospiterà venerdì 17 luglio una mostra dedicata a Marcello Carrà, con l’inaugurazione che si terrà alla presenza delle autorità. La mostra si apre all’indomani della conclusione dei Mondiali di calcio e si concentra su un tema che coinvolge Carrà e il suo rapporto con il pallone, definito come una “malattia” nel titolo dell’esposizione.

Puntuale, all’epilogo dei mondiali di calcio, Elisabetta Sgarbi inaugura venerdì 17 luglio al Museo Civico di Bormio, presenti le autorità, la mostra “ Marcello Carrà. La sindrome del pallone e altri desideri ”, fino al 30 agosto. Ulteriore goal della Milanesiana, manifestazione dalla Sgarbi ideata, e portata in trasferta in Valtellina. Tema di quest’anno: “ Il Desiderio e la Legge ”. Tema cui non sono estranee neppure la giustizia sportiva, né le passioni scatenate fin a livello geopolitico dal football. Esposte 10 e 23 tavole, selezionate tra quante Carrà ha pubblicato per l’editore La nave di Teseo rispettivamente sui libri “Incubus” e “La sindrome del pallone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carrà e il pallone. Una “malattia“

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Temi più discussi: Carrà e il pallone. Una malattia; Marcello Carrà a Bormio, tra desiderio e ossessione del pallone; La Milanesiana 2026 porta a Bormio teatro, musica e letteratura tra desiderio e legge; La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, approda a BORMIO.

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