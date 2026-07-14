Caporalato e sfruttamento del lavoro nei guai un imprenditore Turni di 16 ore e operai rinchiusi in ditta per lavorare di più
Un imprenditore cinese è stato arrestato a Prato per aver organizzato turni di 16 ore e rinchiuso gli operai in azienda per costringerli a lavorare di più. L'indagine ha scoperto pratiche di caporalato e sfruttamento del lavoro. Gli operai, prevalentemente stranieri, erano tenuti sotto controllo e costretti a orari massacranti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e materiali legati all’attività illecita. L'indagine prosegue per verificare eventuali altri responsabili.
Prato, 14 luglio 2026 – Ancora caporalato e sfruttamento lavorativo. Ancora un imprenditore cinese che lavora fuorilegge. La nuova inchiesta della Procura, guidata da Luca Tescaroli, mette in luce illegalità e negazione dei diritti dei lavoratori e anche la necessità di modificare, ai fini dell'efficacia investigativa, le norme di procedura giudiziaria in certi casi. L'imprenditore agli arresti domiciliari. L'imprenditore cinese residente a Prato, molto conosciuto nell'ambito della comunità orientale, proprietario di più ditte, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che di impiego di manodopera clandestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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