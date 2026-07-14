Caporalato e sfruttamento del lavoro nei guai un imprenditore Turni di 16 ore e operai rinchiusi in ditta per lavorare di più

Notizia in breve

Un imprenditore cinese è stato arrestato a Prato per aver organizzato turni di 16 ore e rinchiuso gli operai in azienda per costringerli a lavorare di più. L'indagine ha scoperto pratiche di caporalato e sfruttamento del lavoro. Gli operai, prevalentemente stranieri, erano tenuti sotto controllo e costretti a orari massacranti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documenti e materiali legati all’attività illecita. L'indagine prosegue per verificare eventuali altri responsabili.