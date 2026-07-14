Caldo giovedì bollino rosso in 15 città | rider in sciopero e operai in condizioni estreme

Da repubblica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì si registra un bollino rosso in 15 città, con più della metà delle aree monitorate in allerta per le alte temperature. Tra cantieri, autogrill e uffici postali, i lavoratori sono esposti a condizioni estreme, mentre i Comuni intervengono per proteggere gli anziani. Sono stati segnalati scioperi tra i rider, mentre gli operai lavorano in ambienti che raggiungono temperature elevate.

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Più della metà delle città monitorate in allerta. Tra cantieri, autogrill e uffici postali, il caldo estremo mette a nudo le falle nella tutela dei lavoratori e spinge i Comuni a correre ai ripari per gli anziani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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