Giovedì si registra un bollino rosso in 15 città, con più della metà delle aree monitorate in allerta per le alte temperature. Tra cantieri, autogrill e uffici postali, i lavoratori sono esposti a condizioni estreme, mentre i Comuni intervengono per proteggere gli anziani. Sono stati segnalati scioperi tra i rider, mentre gli operai lavorano in ambienti che raggiungono temperature elevate.

Più della metà delle città monitorate in allerta. Tra cantieri, autogrill e uffici postali, il caldo estremo mette a nudo le falle nella tutela dei lavoratori e spinge i Comuni a correre ai ripari per gli anziani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Caldo, giovedì bollino rosso in 15 città: rider in sciopero e operai in condizioni estreme

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