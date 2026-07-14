In Europa, almeno 14.000 decessi in più rispetto alla media degli anni precedenti sono stati stimati dai ricercatori a causa delle alte temperature. La stima si riferisce ai sei Paesi più colpiti dalla canicola in corso, che sta interessando il continente da settimane senza pause. I dati indicano un aumento significativo dei decessi attribuibili all’ondata di caldo estremo, secondo le analisi condotte sulle statistiche di mortalità.

Almeno 14mila morti in più a causa del caldo rispetto alla media degli anni scorsi. È questa la drammatica stima dei ricercatori provenienti dai sei Paesi più colpiti dalla canicola che in queste settimane sta attanagliando l'Europa senza concedere tregua., L'ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale, diventando così in uno dei disastri climatici più letali del continente. Secondo un'analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le stime dei ricercatori, indicano durante il periodo di caldo estremo almeno 14mila decessi in più rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caldo estremo, in Europa almeno 14mila decessi in più rispetto agli anni scorsi

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