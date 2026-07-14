Un’ondata di caldo estremo sta causando un aumento significativo dei decessi in Europa. I numeri ufficiali indicano un incremento della mortalità correlata alle alte temperature, evidenziando un impatto grave sulla popolazione. La situazione si manifesta come un bilancio drammatico e in crescita, con dati che riflettono un peggioramento rispetto ai periodi precedenti. La crisi climatica si traduce in conseguenze dirette sulla salute pubblica, con numeri che evidenziano un aumento delle vittime legate alle condizioni di caldo intenso.

La morsa di calore senza precedenti che sta piegando l’intero continente europeo inizia a mostrare il suo bilancio più drammatico e invisibile, quello espresso dai freddi numeri della mortalità correlata all’innalzamento anomalo delle temperature. Almeno 14mila morti in più a causa del caldo rispetto alla media degli anni scorsi. È questa la drammatica stima dei ricercatori provenienti dai sei Paesi più colpiti dalla canicola che in queste settimane sta attanagliando l’Europa senza concedere tregua. Una vera e propria crisi di sanità pubblica che si consuma nel silenzio delle mura domestiche e delle corsie d’ospedale, colpendo duramente le fasce di popolazione più vulnerabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caldo estremo, è un’ecatombe: numeri drammatici

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