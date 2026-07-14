La bolla di aria torrida non concede tregua. Un altro giorno da bollino rosso a Firenze. Nel capoluogo toscano già dal mattino c’è la coda alle fontane per rifornirsi di acqua. Le guide turistiche programmano le visite in orari non proibitivi, “la mattina presto o il pomeriggio”, mentre nei dehors viene vaporizzata acqua fresca per allentare la morsa. Frutta e gelati vanno a ruba. Ma c’è anche a chi non da fastidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Caldo, a Firenze è bollino rosso ininterrottamente dall'8 luglio

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