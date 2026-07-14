Caldo a Firenze è bollino rosso ininterrottamente dall' 8 luglio
A Firenze si registra un bollino rosso ininterrotto dall’8 luglio, con temperature elevate che persistono. Nel capoluogo toscano, già dalla mattina si formano code alle fontane pubbliche per l’approvvigionamento di acqua. La situazione si mantiene stabile senza interruzioni, confermando l’ondata di caldo intenso che interessa la città.
La bolla di aria torrida non concede tregua. Un altro giorno da bollino rosso a Firenze. Nel capoluogo toscano già dal mattino c’è la coda alle fontane per rifornirsi di acqua. Le guide turistiche programmano le visite in orari non proibitivi, “la mattina presto o il pomeriggio”, mentre nei dehors viene vaporizzata acqua fresca per allentare la morsa. Frutta e gelati vanno a ruba. Ma c’è anche a chi non da fastidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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