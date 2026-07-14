Calciomercato Milan addio Tomori? Spunta Antonio Silva Alajbegovic si allontana?

Da pianetamilan.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del Milan si sta muovendo con diverse operazioni. Si parla di un possibile addio di Tomori e di un interesse per Antonio Silva. Nel frattempo, Alajbegovic sembra allontanarsi dalla lista delle trattative. La società sta lavorando per gestire le uscite e le entrate, con l’obiettivo di soddisfare le richieste tecniche e rispettare le strategie di bilancio. La finestra di mercato si sta avvicinando alla fase più intensa.

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Il mercato del Milan entra nella fase più calda. Tra strategie di bilancio, uscite e sogni in entrata, la dirigenza sta preparando una vera propria rivoluzione per accontentare le richieste di Amorim. A fare il punto sulle grandi manovre del Milan è proprio Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset che ha svelato ben tre binari caldissimi che collegano Milano all'Inghilterra e alla Germania, Milan, mercato bollente: ecco tutti i nomi. La priorità di Amorim è chiara: rinforzare la fascia sinistra. Il primo tassello per sbloccare questa casella però, è un'uscita: per Estupinan, infatti, è ormai vicino l'addio. Finito nel mirino dell'Aston Villa, il Milan vuole incassare almeno 15-20 milioni di euro dalla cessione dell'ecuadoriano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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