Il mercato del Milan si sta muovendo con diverse operazioni. Si parla di un possibile addio di Tomori e di un interesse per Antonio Silva. Nel frattempo, Alajbegovic sembra allontanarsi dalla lista delle trattative. La società sta lavorando per gestire le uscite e le entrate, con l’obiettivo di soddisfare le richieste tecniche e rispettare le strategie di bilancio. La finestra di mercato si sta avvicinando alla fase più intensa.

Il mercato del Milan entra nella fase più calda. Tra strategie di bilancio, uscite e sogni in entrata, la dirigenza sta preparando una vera propria rivoluzione per accontentare le richieste di Amorim. A fare il punto sulle grandi manovre del Milan è proprio Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset che ha svelato ben tre binari caldissimi che collegano Milano all'Inghilterra e alla Germania, Milan, mercato bollente: ecco tutti i nomi. La priorità di Amorim è chiara: rinforzare la fascia sinistra. Il primo tassello per sbloccare questa casella però, è un'uscita: per Estupinan, infatti, è ormai vicino l'addio. Finito nel mirino dell'Aston Villa, il Milan vuole incassare almeno 15-20 milioni di euro dalla cessione dell'ecuadoriano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, addio Tomori? Spunta Antonio Silva. Alajbegovic si allontana?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Milan: Amorim vuole ripartire da Modric e Rabiot

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan: frenata per Antonio Silva, spunta l’idea Tiago GabrielIl Milan ha interrotto temporaneamente le trattative per il difensore Antonio Silva, con l’obiettivo di valutare altre opzioni.

Calciomercato, António Silva a un passo dal Milan: spunta la data della possibile chiusuraIl Milan è vicino a finalizzare l'acquisto di António Silva, un difensore portoghese.

Temi più discussi: Calciomercato Serie A / Tensione tra Zaniolo e l’Udinese. Tomori piace in Premier; Calciomercato Milan, Tomori più vicino all’addio: scatto Coventry City; Calciomercato Milan, la Juventus punta Tomori: cessione vicina?; Milan, il Coventry chiede informazioni su Loftus-Cheek e Tomori.

Il Milan prepara una vera rivoluzione. Secondo il Corriere dello Sport, Leao, Gimenez e Tomori sono sempre più vicini all'addio nel nuovo corso targato Ruben Amorim. #Milan #ACMilan #Leao #Gimenez #Tomori #Calciomercato #SerieA x.com

Calciomercato Milan, Tomori e Loftus-Cheek verso l’addio: il Coventry punta al doppio colpoIl club inglese segue da vicino i due rossoneri: il Milan valuta le uscite di Tomori e Loftus-Cheek. Le ultime Dopo aver definito gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan concentra ora le pr ... msn.com

Milan, forte interesse del Newcastle per Tomori: cosa filtra sul difensore ingleseSul difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ci sarebbe il forte interesse del Newcastle di mister Eddie Howe, da tempo ammiratore del difensore rossonero ... msn.com