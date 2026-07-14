Calciomercato Liberali al Como | è fatta ma quando arriverà l' ufficialità?

Da pianetamilan.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Mattia Liberali dal settore giovanile del Milan al Como è ormai definito. Il trequartista classe 2007 sta per passare al club lombardo, ma finora non è stata comunicata una data ufficiale per l’annuncio. La trattativa si è conclusa positivamente e il giocatore si trasferirà sul lago di Como. Non ci sono ancora dettagli sulla tempistica dell’ufficialità del trasferimento.

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Ormai non ci sono più dubbi: il futuro di Mattia Liberali sarà sul lago di Como. Il giovane trequartista classe 2007 ed ex Milan è ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Como, chiudendo una delle trattative più affascinanti di questa sessione di mercato. Ex Milan, liberali al Como: tutto fatto. Tutti i passaggi formali sono stati completati con successo. Nei giorni scorsi il fantasista ha sostenuto e superato le visite mediche a Monza mentre, nella giornata di oggi, ha firmato i documenti che lo legheranno al club lariano. Il Como ha voluto blindare il ragazzo con un progetto a lungo termine: per Liberali è pronto un contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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