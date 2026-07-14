Calciomercato Frosinone svolta improvvisa per la porta | in arrivo Desplanches dal Palermo! Ultimissime

Il Frosinone sta per ufficializzare l'acquisto di Sebastian Desplanches dal Palermo. L'accordo tra le due società è in fase di definizione e potrebbe essere finalizzato a breve. La trattativa rappresenta una svolta importante per il club, che si sta rafforzando in vista della prossima stagione di Serie A. La società ha dimostrato grande dinamicità durante questa sessione di mercato, puntando a consolidare la rosa con innesti strategici.

Calciomercato Frosinone, accordo in chiusura per Sebastian Desplanches dal Palermo! Ultimi sviluppi della trattativa. Il Frosinone, neopromosso nel campionato di Serie A, si conferma come una delle società più attive e dinamiche di questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza ciociara sta lavorando intensamente per allestire una rosa competitiva e strutturata, capace di lottare per l’obiettivo salvezza nel massimo campionato italiano. Dopo aver definito un importante colpo a centrocampo, il club laziale è ora pronto a chiudere un’operazione a sorpresa per blindare la propria porta con uno dei migliori talenti del calcio italiano. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La sorpresa per la porta: accordo per Sebastiano Desplanches. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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