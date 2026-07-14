Calciomercato Antonio Silva non firma | Mendes lavora per portarlo al Milan

Antonio Silva non ha firmato il contratto con il club di destinazione. Il suo agente sta lavorando per trasferirlo al Milan. Nel frattempo, il club ha iniziato la preparazione atletica con il primo allenamento stagionale, che si svolge ogni mattina. La squadra cerca di adattarsi rapidamente alle strategie del nuovo allenatore, Ruben Amorim.

Il Milan ha iniziato ieri la stagione con il primo giorno di raduno ( qui tutte le notizie da Pianeta Milan ). Il club si allenerà ogni mattina alla ricerca della migliore condizione possibile e per poter assorbire il prima possibile il calcio di Ruben Amorim. promowebapp Gli obiettivi per completare la rosa rossonera. Oltre al calcio giocato c'è ancora tanto mercato che deve arrivare per il Diavolo: i rossoneri sono alla ricerca di: - un trequartista ma si potrebbe riaprire una trattativa per un difensore. La situazione Antonio Silva e il nodo rinnovo. Antonio Silva, come scrive La Gazzetta dello Sport, continua a non firmare il rinnovo con il Benfica e resta in scadenza di contratto a giugno 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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