La nuova stagione del Milan è iniziata con l'apertura di Milanello, dove alcuni giocatori e staff si sono presentati per la preparazione. Diversi calciatori sono già rientrati dalle vacanze, mentre altri arriveranno successivamente, ancora impegnati nel Mondiale americano. Tra i dubbi che circolano ci sono le volontà di alcuni top player, tra cui Rabiot, Maignan e Pulisic, riguardo al proseguimento con il club.

La nuova stagione è ufficialmente cominciata. L'apertura delle porte di Milanello a giocatori e staff ha segnato finalmente l'inizio del nuovo Milan. Molti calciatori sono già rientrati dalle vacanze e hanno iniziato oggi la preparazione, mentre molti altri arriveranno più tardi, reduci dal Mondiale americano ancora in corso di svolgimento. Nella Francia semifinalista, infatti, i due rossoneri Maignan e Rabiot sono ancora impegnati nel tentativo di coronare il proprio sogno e diventare campioni del mondo. Un Mondiale di alto livello per entrambi che sta rimandando il loro rientro in rossonero, sul quale aleggiano però diversi dubbi: la... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Bucchioni dubbioso sulle volontà dei top player del Milan: "Rabiot, Maignan e Pulisic vogliono restare?"

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