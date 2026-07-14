Brasile vietate a Flávio Bolsonaro le visite al padre per 90 giorni

Un giudice brasiliano ha vietato a Flávio Bolsonaro di visitare il padre per 90 giorni. La decisione deriva da una lettera in cui l’ex presidente invitava a superare divisioni nel campo conservatore e a sostenere la candidatura del figlio alle prossime elezioni presidenziali di ottobre. La misura è stata adottata come parte di un procedimento legale in corso. Non sono stati forniti dettagli sul motivo specifico del divieto.

Nella lettera, l’ex presidente invitava a superare le divisioni interne al campo conservatore e a sostenere la candidatura del figlio alle elezioni presidenziali di ottobre. Il provvedimento potrebbe complicare la campagna elettorale di Flávio Bolsonaro contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anch’egli candidato. Jair Bolsonaro sta scontando agli arresti domiciliari una condanna a oltre 27 anni di carcere per il (PRESUNTO, ndr) tentato colpo di Stato seguito alla sconfitta elettorale del 2022.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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CAIADO HUMILHA FLÁVIO BOLSONARO E EXPÕE CRISE NA PRÉ-CAMPANHA.

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