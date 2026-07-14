Per il 2026, le borse bianche si distinguono in modelli grandi e piccoli. Le tote bag capienti, adatte per l’uso quotidiano o per weekend fuori porta, rappresentano la scelta più pratica e spaziosa. La decisione tra le diverse dimensioni dipende esclusivamente dalle esigenze di chi le utilizza, con modelli più ampi pensati per trasportare più oggetti e quelli più compatti ideali per esigenze più leggere.

Come scegliere il modello giusto? Tutto dipende dalle proprie esigenze. Chi è alla ricerca di un accessorio pratico e capiente potrà puntare su tote bag capienti e spaziose, ideali sia per la quotidianità che per i weekend fuori porta. Le amanti dell'essenzialità, invece, troveranno nelle borse a spalla dalle linee pulite le alleate perfette per completare look minimal e raffinati. Per le occasioni speciali, infine, spazio a mini borse a mano e clutch, capaci di donare un tocco sofisticato anche agli outfit più semplici. Dai grandi classici intramontabili alle novità di stagione, abbiamo selezionato le borse bianche su cui vale la pena puntare nell'estate 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Borsa bianca: i modelli grandi e piccoli del 2026

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