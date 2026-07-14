Bergamo ennesimo blackout in centro per il caldo I negozianti | Gelati da buttare farmaci a rischio guadagni persi Per noi sono batoste Lavori al più presto

Lunedì pomeriggio, nel centro di Bergamo, si è verificato un blackout di cinque ore che ha interessato le stesse zone colpite meno di un mese fa. L’interruzione ha coinvolto il Sentierone, via Pignolo, via Tasso e via Verdi. I commercianti hanno segnalato danni ai prodotti alimentari, rischi per i farmaci e perdite di incassi. La situazione ha causato disagi e richieste di intervento rapido per risolvere i problemi ricorrenti.

A neanche un mese dal precedente, pesante blackout, lunedì pomeriggio (13 luglio) la corrente elettrica è saltata di nuovo per cinque ore nelle stesse vie del centro: dal Sentierone a via Pignolo, comprese via Tasso e via Verdi. Guasti si sono verificati a macchia di leopardo anche in altre zone della città, ma meno importanti. E-Distribuzione, che proprio dieci giorni fa ha annunciato un piano da 4 milioni e mezzo per ammodernare la rete, ha inviato trenta tecnici, due generatori per la media tensione (le cosiddette power station) e un cavo attrezzo per aggirare il guasto, e in serata tutte le utenze sono state ripristinate. Ma i commercianti sono esasperati: «Per noi sono batoste». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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