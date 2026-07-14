Bergamo controlli in 38 appartamenti di via Quarenghi | identificate 161 persone

All’alba del 2 luglio, forze dell’ordine hanno effettuato controlli in 38 appartamenti di via Quarenghi a Bergamo. Durante l’operazione sono state identificate 161 persone, di cui sei risultate irregolari. Un uomo è stato denunciato. Nessun’emergenza è stata riscontrata negli alloggi controllati.

OPERAZIONE INTERFORZE. In azione all’alba del 2 luglio: controllati 38 appartamenti, identificate 161 persone di cui sei irregolari e denunciato un uomo, ma nessuna emergenza negli alloggi. Controlli straordinari all’alba di giovedì 2 luglio in via Quarenghi, a Bergamo. L’operazione interforze, coordinata dalla Questura sulla base delle decisioni assunte durante il Tavolo tecnico del 22 giugno, ha impegnato circa 50 operatori. Al servizio hanno partecipato polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Per la polizia erano presenti personale della Squadra mobile, dell’Ufficio immigrazione, del Reparto prevenzione crimine e del Reparto mobile di Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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