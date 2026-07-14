Benevento via libera a tre interventi su case popolari e viabilità
La Giunta comunale ha approvato tre interventi riguardanti lavori su case popolari, miglioramenti alla viabilità e interventi contro le infiltrazioni in una chiesa storica. Le delibere prevedono interventi su edilizia popolare e parcheggi in alcune strade centrali. Inoltre, sono stati approvati lavori di sistemazione per eliminare le infiltrazioni in un edificio religioso. Le decisioni sono state adottate nella riunione di ieri mattina senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle risorse impiegate.
La Giunta Mastella approva lavori su edilizia popolare, parcheggi in via Sturzo e interventi contro le infiltrazioni nella chiesa di Santa Sofia.. La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha proceduto ieri mattina all’approvazione di tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale. “Con un primo provvedimento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti dei provvedimenti – interveniamo con un accurato programma di manutenzione sul patrimonio comunale di edilizia popolare. Eseguiremo interventi di manutenzione a Santa Maria degli Angeli, via Nuzzolo, via Ferrara, via Rivellini e Parco Sogene. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Benevento.
LA FINE DI UN'ERA | L'ULTIMA NOTTE della linea Napoli-Cancello DOPO 183 ANNI DI SERVIZIO.
Notizie e thread social correlati
Case popolari a Milano, dal Comune un contributo per arredi, elettrodomestici e piccoli interventi ecologiciIl Comune di Milano ha stanziato 200mila euro per aiutare gli inquilini delle case popolari.
Leggi anche: Via libera del Senato, il Piano casa è legge: semplificazioni ai privati e 60mila case popolari da riqualificare
Temi più discussi: Domani, giovedì 9 luglio, tornerà il treno sulla linea Benevento-Cancello via Valle Caudina per un viaggio di ricognizione istituzionale insieme ai sindaci del territorio; Pellegrino Mastella: giovedì 9 luglio torna il treno sulla linea Benevento-Cancello via Valle Caudina per un viaggio di ricognizione istituzionale; Strega, stagione al via. Il Benevento è la prima squadra cadetta a radunarsi. Ecco i 28 presenti all’appello; COMUNICATO STAMPA: LUNEDI' 6 LUGLIO PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI DEL BENEVENTO CALCIO TU.
Via libera della Giunta di Benevento a tre interventi sul territorio: manutenzione degli alloggi popolari, nuovo parcheggio in via Don Luigi Sturzo e lavori contro le infiltrazioni in una chiesa. #Benevento #Mastella #LavoriPubblici #Sannio #Fremondoweb x.com
LabTv. . Stalli blu a Benevento, scatta la fase di transizione tra Trotta e Bemobi: fino al completamento del passaggio di gestione la sosta resta libera. Il Comune fa chiarezza dopo la confusione sui parcometri ancora presenti in città e avvia una procedura nei c facebook
Turismo a Benevento, pronta la svolta: Patto pubblico-privatiTurismo, sì alla nascita delle due Dmo sannite. È in arrivo il via libera della Regione al riconoscimento di entrambe le Destination management organization presentate da ... ilmattino.it
Benevento, over 70 sulle ambulanze: arriva il via libera dell'AslC'è l'ufficialità della direzione strategica dell'Asl per la riammissione in servizio dei medici del 118 Pio De Rosa, Antonio Angelo Follo ed Emilio Alfredo Tazza, fino al 31 dicembre 2026, mentre per ... ilmattino.it