Benevento via libera a tre interventi su case popolari e viabilità

Notizia in breve

La Giunta comunale ha approvato tre interventi riguardanti lavori su case popolari, miglioramenti alla viabilità e interventi contro le infiltrazioni in una chiesa storica. Le delibere prevedono interventi su edilizia popolare e parcheggi in alcune strade centrali. Inoltre, sono stati approvati lavori di sistemazione per eliminare le infiltrazioni in un edificio religioso. Le decisioni sono state adottate nella riunione di ieri mattina senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sulle risorse impiegate.