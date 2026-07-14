Benevento Ondate di calore avviso del Sindaco | disponibili per refrigerio Stazioni di posta di via Rosselli e via San Pasquale 

Da puntomagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Benevento ha comunicato che, in risposta alle alte temperature, le stazioni di posta di via Rosselli e via San Pasquale sono aperte dalle 9 alle 20 per offrire un punto di refrigerio temporaneo. La struttura è disponibile per accogliere persone in difficoltà durante le ondate di calore. La misura rimane attiva fino a quando le condizioni climatiche lo rendano necessario.

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