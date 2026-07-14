Benevento Ondate di calore avviso del Sindaco | disponibili per refrigerio Stazioni di posta di via Rosselli e via San Pasquale 

Il sindaco di Benevento ha comunicato che, in risposta alle alte temperature, le stazioni di posta di via Rosselli e via San Pasquale sono aperte dalle 9 alle 20 per offrire un punto di refrigerio temporaneo. La struttura è disponibile per accogliere persone in difficoltà durante le ondate di calore. La misura rimane attiva fino a quando le condizioni climatiche lo rendano necessario.

Il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata. Benevento, 13 luglio 2026 – Vista la nota della Protezione Civile regionale che segnalato da oggi e fino a dopodomani 15 Luglio l’allerta per il rischio da ondata di calore (oltre 6 gradi oltre la media stagionale e condizioni di afa anche nelle ore serali e notturne), il sindaco Clemente Mastella segnala che, in caso di necessità, sono disponibili, dalle ore 09,00 alle ore 20:00, per un’accoglienza temporanea finalizzata a prevenire l’ipertermia causata dal calore le stazioni di Posta... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Temi più discussi: Ondate di calore fino a mercoledì: a Benevento disponibili per refrigerio stazioni di posta di via Rosselli e via San Pasquale; Sarà caldo torrido fino a venerdì: in Campania picchi di 40 gradi; Caldo record e afa, non è finita: giorni di fuoco sull'Italia, ma la fine dell’incubo ha una data; Caldo, avanza la terza ondata. A Roma afa su di 5 gradi, oltre 40 tra Sud e isole. Due città da bollino rosso.

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