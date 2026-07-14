Belen Rodriguez ha organizzato la festa di compleanno della figlia Luna Marì, nata nel 2021, mantenendo un tono semplice e senza eccessi. La celebrazione si è svolta con pochi invitati e senza grandi festeggiamenti, attirando l’attenzione per la scelta di un evento sobrio. Tra i presenti anche Stefano De Martino. La conduttrice ha commentato che questa modalità rispecchia il suo modo di crescere i figli.

Continua a far chiacchierare la festa di compleanno di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez nata nel 2021. Non solo per la presenza di Stefano De Martino ma anche per la semplicità con cui l’evento è stato organizzato. Le immagini condivise sui social raccontano una festa dal sapore vintage, una di quelle che oggi sembrano quasi appartenere a un’altra epoca. Un party casalingo, lontano dagli eccessi della società contemporanea, dove ogni ricorrenza sembra trasformarsi in una produzione hollywoodiana. Qui, invece, il centro della scena è una tavola apparecchiata con piatti e bicchieri rosa in carta, tramezzini preparati in casa, una piccola torta a forma di cuore con la scritta Luna, qualche palloncino e una cascata di fili rosa a fare da sfondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen e la scelta di una festa senza eccessi: “È così che cresco i miei figli”

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