Becker | Sinner dedica la sua vita al tennis ed è contento di giocare sempre meglio

Boris Becker ha commentato il successo di Jannik Sinner a Wimbledon, sottolineando che il tennista dedica tutta la vita al gioco e si mostra soddisfatto dei progressi fatti. La vittoria in finale ha suscitato molte discussioni nel mondo del tennis, con Becker che ha espresso apprezzamento per il percorso di Sinner. La partita ha attirato l’attenzione generale, evidenziando l’ascesa del giovane atleta nel circuito internazionale.

Il successo ottenuto domenica nella finale di Wimbledon da Jannik Sinner continua ad essere al centro delle riflessioni dell’universo tennistico. Non poteva mancare all’appello il parere di Boris Becker, indimenticato fuoriclasse tedesco che ha scritto pagine di storia sui campi inglesi. Sulle parole di Sinner a fine partita: “ È stato bellissimo quello che ha detto a fine partita. Dedica la sua vita al tennis. Non ha un’altra vita, è solo e soltanto tennis. Nelle giornate difficili, soprattutto dopo il Roland Garros, tutti gli mettevano pressione ed erano preoccupati. Guardate anche all’amore che ha per la competizione: non è semplicemente contento per aver vinto Wimbledon, ma è il fatto di giocare sempre meglio”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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