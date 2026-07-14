Bari | malore al mare morta anziana Stamattina

Notizia in breve

Una donna anziana è morta questa mattina in una spiaggia di Bari. Si trovava in acqua, vicino alla riva, quando si è sentita male. Altri bagnanti hanno notato la scena e hanno tentato di soccorrerla, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla. La vittima era in acqua quando ha accusato il malore. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.