Bari | malore al mare morta anziana Stamattina
Una donna anziana è morta questa mattina in una spiaggia di Bari. Si trovava in acqua, vicino alla riva, quando si è sentita male. Altri bagnanti hanno notato la scena e hanno tentato di soccorrerla, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarla. La vittima era in acqua quando ha accusato il malore. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.
La donna era in acqua, poco lontano dalla riva. Si è sentita male. Altri bagnanti della spiaggia di Pane e Pomodoro de ne sono accorti ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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