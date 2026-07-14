Auto a metano nel 2026 | mercato a zero conviene tenerla?

C’è un numero che fotografa la fine di un’era: nel primo semestre 2026 in Italia è stata immatricolata una sola auto a metano nuova. Non mille, non cento: una, secondo i dati UNRAE elaborati dai PDF ufficiali (a giugno: zero). Eppure sulle strade italiane circolano ancora centinaia di migliaia di vetture a gas naturale, e chi le possiede si fa ogni giorno le stesse domande: conviene tenerla? Quanto costa il metano oggi? E la revisione delle bombole? Questa guida risponde a tutto, dati alla mano. Il mercato del nuovo è finito. Il metano era il carburante alternativo per eccellenza dell’auto popolare italiana — la Panda Natural Power è stata per anni un best-seller. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Ho comprato un Diesel nel 2026: ho fatto una follia

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