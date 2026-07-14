Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627, aggiornate con i dati di Savona, Roma e Grosseto. Le graduatorie definitive saranno usate per assegnare i ruoli e le supplenze del personale ATA durante l’anno scolastico 202627.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Savona, Roma, Grosseto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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