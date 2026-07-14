Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per il 20262027. Le graduatorie definitive verranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze durante l’anno scolastico. Sono inclusi aggiornamenti relativi alle città di Roma, Genova e Vicenza. La pubblicazione riguarda le graduatorie relative al personale con due anni di servizio e si riferisce all’anno scolastico 20262027.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Roma, Genova e Vicenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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