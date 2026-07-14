Assegno di Inclusione ADI a luglio 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Le date di pagamento dell'Assegno di Inclusione (ADI) sono previste fino a luglio 2026. La misura, attiva dal 1° gennaio 2024, fornisce un sostegno economico ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti e si trovano in difficoltà. Le date precise dei pagamenti vengono comunicate periodicamente e riguardano le mensilità fino a metà 2026. La misura si rivolge a famiglie con specifici requisiti di reddito e composizione.

. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI luglio 2026 Per il mese di luglio 2026, i pagamenti dell'Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 luglio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 luglio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. Le date possono variare leggermente in base ai controlli INPS e ai tempi tecnici di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Assegno di Inclusione 2026: Tutte le Risposte su Rinnovo, Carta ADI e Pagamenti

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