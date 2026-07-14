Arluno sfonda il cancello e sperona l' auto della madre | arrestato
Nella tarda serata di venerdì ad Arluno, un uomo di 30 anni ha forzato il cancello di casa e ha speronato l'auto della madre, una donna di 60 anni. La vettura è stata spinta contro un muro, causando danni. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, che è stato portato in caserma. La donna non ha riportato ferite gravi.
Arluno (Milano ), 14 luglio 2026 – Serata di paura per una donna di 60 anni residente ad Arluno, dove nella tarda serata di venerdì scorso il figlio, un italiano classe 1982 già noto alle forze dell’ordine come assuntore di sostanze stupefacenti, si è reso protagonista di un violento episodio di aggressione ai danni della madre, con la quale conviveva. Il fatto è maturato al culmine dell’ennesima lite in famiglia, scaturita dalle continue richieste di denaro che l’uomo avrebbe rivolto alla madre, sempre spinto dalla necessità di acquistare sostanze stupefacenti. Il cancello sfondato . Questa volta, non soddisfatto delle solite discussioni,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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