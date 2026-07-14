Arluno sfonda il cancello e sperona l' auto della madre | arrestato

Notizia in breve

Nella tarda serata di venerdì ad Arluno, un uomo di 30 anni ha forzato il cancello di casa e ha speronato l'auto della madre, una donna di 60 anni. La vettura è stata spinta contro un muro, causando danni. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, che è stato portato in caserma. La donna non ha riportato ferite gravi.