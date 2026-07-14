Arezzo Fiere e Congressi | tutti i numeri del successo

Il centro fieristico di Arezzo ha ospitato 50 eventi tra fiere, congressi e prove di concorso dal inizio dell’anno. Complessivamente, sono state registrate più di 140.000 presenze e oltre 160.000 metri quadrati di spazio occupato. La maggior parte degli eventi si sono svolti durante i mesi di primavera e estate, coinvolgendo partecipanti provenienti da diverse regioni e settori.

Arezzo, 14 luglio 2026 – 50 appuntamenti tra fiere, congressi, eventi, prove di concorso. Oltre 140.000 presenze complessive, con l'occupazione di oltre 160.000 mq di superficie e oltre 17.000 candidati registrati per le prove di concorso. “Questi sono i più che soddisfacenti dati dell’attività di Arezzo Fiere e Congressi nel primo semestre del 2026”, afferma il presidente dell’Ente Fieristico aretino Ferrer Vannetti commentando i dati riferiti al bilancio numerico di quanto portato avanti nei primi sei mesi dell’anno da Arezzo Fiere. Tra gli eventi fieristici principali e di maggior richiamo del primo semestre si ricordano Oroarezzo, Esotika, il Grande Mercato delle Pulci, Passioni In Fiera e Arezzo Classic Motor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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