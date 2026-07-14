Un paio di settimane dopo, il nome è nuovamente d'attualità. Antonio Silva torna a scaldare i pensieri del Milan e in particolare di Amorim, che lo aveva indicato come uno dei due profili su cui focalizzarsi - l'altro è Gonçalo Inacio - indipendentemente dall'arrivo di Gila. In difesa infatti è cosa nota che il Diavolo voglia portare due facce nuove a Milanello, anche se la seconda è subordinata a una partenza (Tomori in primis, ma anche Odogu). Due facce nuove, sì, però di livello. Silva negli ultimi giorni di giugno pareva vicino ad accasarsi a Milanello, anche perché di base ritiene esaurito il suo (lungo) tempo al Benfica. Tant'è vero che, nonostante le proposte del club, non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonio Silva-Benfica, niente rinnovo: il Milan torna a farsi avanti

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