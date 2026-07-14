Antonio Silva-Benfica niente rinnovo | il Milan torna a farsi avanti
Il Milan si è fatto avanti di nuovo per Antonio Silva, che non rinnova il suo contratto. Il difensore portoghese, già indicato da Amorim come uno dei due profili prioritari, rimane al centro delle trattative. L'interesse del club rossonero si riaccende a poche settimane dalla precedente manifestazione di volontà. Silva, che ha attirato l'attenzione anche di altri club, resta uno dei nomi caldi nel calciomercato.
Un paio di settimane dopo, il nome è nuovamente d'attualità. Antonio Silva torna a scaldare i pensieri del Milan e in particolare di Amorim, che lo aveva indicato come uno dei due profili su cui focalizzarsi - l'altro è Gonçalo Inacio - indipendentemente dall'arrivo di Gila. In difesa infatti è cosa nota che il Diavolo voglia portare due facce nuove a Milanello, anche se la seconda è subordinata a una partenza (Tomori in primis, ma anche Odogu). Due facce nuove, sì, però di livello. Silva negli ultimi giorni di giugno pareva vicino ad accasarsi a Milanello, anche perché di base ritiene esaurito il suo (lungo) tempo al Benfica. Tant'è vero che, nonostante le proposte del club, non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Antonio Silva ha deciso: niente rinnovo con il Benfica, ora la palla passa a Mendes
Milan, fumata grigia per Antonio Silva: il Benfica vuole convincerlo a rinnovareIl Benfica ha deciso di non approvare immediatamente la cessione di Antonio Silva al Milan.
Argomenti più discussi: Calciomercato Milan, Antonio Silva non rinnova: è in vendita; Antonio Silva non rinnova con Benfica. Ultime su Estupinan.
La pista Antonio Silva è mai stata abbandonata. Il Milan offre meno, il Benfica chiede 30….è il normale gioco delle parti, ma le parti si troveranno a breve a ridiscutere il giocatore che piace ad Amorim. Sarebbe il difensore centrale ideale con Pavlovic e Gila br facebook
I difensori che il #Milan sta osservando non rientrano fra i nomi usciti fino ad oggi, non a caso su questa pagina non avete mai letto nulla riguardo Antonio Silva. La pista non è mai stata facile, come raccontato da qualcuno. Il #Benfica non lo vuole lasciare and x.com
Antonio Silva Rejects Benfica Renewal as Milan Reignite InterestBenfica's latest attempt to extend defender Antonio Silva's contract until 2027 has failed. Following the arrival of Gila, Milan owner Gerry Cardinale is reportedly keen to secure another top-tier cen ... gazzetta.it
Antonio Silva-Benfica, niente rinnovo: il Milan torna a farsi avantiA vuoto il nuovo tentativo del club portoghese di allungare il contratto del difensore (2027): dopo Gila, Cardinale vuole regalare ad Amorim un altro centrale di livello ... gazzetta.it