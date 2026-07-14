Antonio Silva-Benfica niente rinnovo | il Milan torna a farsi avanti

Da gazzetta.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si è fatto avanti di nuovo per Antonio Silva, che non rinnova il suo contratto. Il difensore portoghese, già indicato da Amorim come uno dei due profili prioritari, rimane al centro delle trattative. L'interesse del club rossonero si riaccende a poche settimane dalla precedente manifestazione di volontà. Silva, che ha attirato l'attenzione anche di altri club, resta uno dei nomi caldi nel calciomercato.

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Un paio di settimane dopo, il nome è nuovamente d'attualità. Antonio Silva torna a scaldare i pensieri del Milan e in particolare di Amorim, che lo aveva indicato come uno dei due profili su cui focalizzarsi - l'altro è Gonçalo Inacio - indipendentemente dall'arrivo di Gila. In difesa infatti è cosa nota che il Diavolo voglia portare due facce nuove a Milanello, anche se la seconda è subordinata a una partenza (Tomori in primis, ma anche Odogu). Due facce nuove, sì, però di livello. Silva negli ultimi giorni di giugno pareva vicino ad accasarsi a Milanello, anche perché di base ritiene esaurito il suo (lungo) tempo al Benfica. Tant'è vero che, nonostante le proposte del club, non ha voluto rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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