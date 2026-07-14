La Corte d’Assise di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Antonio Micarelli, che era detenuto in carcere. L’uomo era stato condannato per aver ucciso una persona in via Cassia, dopo che questa gli aveva rubato in casa. La decisione è stata presa dopo aver rivalutato le condizioni dell’imputato, che ora si trova sotto la sorveglianza domiciliare. La sentenza ha modificato la precedente custodia cautelare in carcere.

La decisione dei giudici della Corte d’Assise di Roma ha modificato la custodia cautelare per l’imputato del delitto di via Cassia. La guardia giurata Antonio Micarelli ha ottenuto la concessione dei domiciliari, dunque può lasciare il carcere in attesa del verdetto per l’omicidio di Antonio Ciurcimuel, il giovane sorpreso a rubare in un appartamento il 6 febbraio 2025. Antonio Micarelli passa ai domiciliari L'omicidio di Antonio Ciurcimuel Lo stato del procedimento giudiziario e le condanne dei complici Antonio Micarelli passa ai domiciliari Il provvedimento che ha disposto la scarcerazione del vigilante si basa su un principio di proporzionalità rispetto all’entità del fatto e alla pena ipotizzabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonio Micarelli dal carcere ai domiciliari, aveva ucciso Antonio Ciurcimuel per avergli rubato in casa

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