Il Milan cerca di riportare il difensore marocchino al club. La trattativa si concentra sulla possibilità di un ritorno in rossonero, dopo un prestito o un trasferimento definitivo. Il club sta valutando anche altri profili, mentre il giocatore ha già avuto esperienze in Italia. In precedenza, il giocatore aveva ricevuto parole di elogio da parte di un suo ex compagno di squadra. La società ha già ufficializzato l’acquisto di un attaccante e di un difensore centrale, mentre resta aperta la questione degli esterni.

Dopo l'attaccante (Ramos) e il difensore centrale (Gila), già ufficializzati, il Milan si concentra soprattutto sugli esterni in questa fase di mercato. In entrata e in uscita, con un incastro che potrebbe far sorridere il nuovo allenatore Ruben Amorim., A un anno esatto dal suo arrivo a Milano, potrebbe già salutare Pervis Estupinan e questo aprirebbe le porte all'arrivo di Nouassair Mazraoui dal Manchester United. Per l'ecuadoriano si è fatto avanti l'Aston Villa, su richiesta di Unai Emery che lo aveva allenato al Villarreal. Gli inglesi offrono tra i 10 e il 12 milioni di euro complessivi, il Milan chiede intorno ai 18, parti al lavoro per provare a colmare questa distanza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. La situazione, il ruolo e le parole di Ibra su di lui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svolta Musah, può restare al Milan: ecco perché Amorim vuole puntare su di luiYunus Musah tornerà al Milan dopo la fine del prestito all'Atalanta, poiché il club nerazzurro ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di...

Temi più discussi: Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. Contatti con l'agente, può sostituire Estupinan; Mazraoui il polivalente, un pupillo di Ruben Amorim che può fare molto comodo al nuovo Milan; Spagna, tutta la carica di Rodri per la Francia: Non vedo l'ora; Semifinali, il salvadoregno Barton sarà l'arbitro di Francia-Spagna.

Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. La situazione, il ruolo e le parole di Ibra su di luiDopo l'attaccante (Ramos) e il difensore centrale (Gila), già ufficializzati, il Milan si concentra soprattutto sugli esterni in questa fase di mercato. In entrata e in uscita, con un incastro che pot ... msn.com

Amorim rivuole Mazraoui, Milan scatenato: contatti con l’agente, Estupinan può liberargli il postoIl marocchino è la richiesta del nuovo tecnico: primi contatti con l’agente, mentre l’Aston Villa valuta Estupinian ... affaritaliani.it