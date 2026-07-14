Una ex allieva di Amici sostituirà Anna Pettinelli come insegnante di canto nella prossima stagione del talent show. Pettinelli, secondo quanto riferito dal settimanale Chi, potrebbe partecipare a Tale e Quale Show su Rai 1. La sostituta è una figura nota al pubblico, già coinvolta nelle passate edizioni del programma. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente la novità. La scelta potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nello staff di docenti.

Amici di Maria De Filippi prepara la nuova stagione con un possibile cambio pesante tra i professori di canto. Dopo l’indiscrezione sull’addio di Anna Pettinelli, indicata dal settimanale Chi come prossima concorrente di Tale e Quale Show su Rai 1, spunta un nome molto familiare al pubblico del talent. Secondo All Music Italia, la produzione avrebbe messo gli occhi su una cantautrice che conosce la scuola da anni, tra gara, scrittura, scouting e lavoro dietro le quinte. Amici 26, nuove regole e discipline aggiuntive: le anticipazioni Amici 26 professori: Giordana Angi non sarebbe una scelta esterna. Il possibile ingresso di Giordana Angi avrebbe un sapore diverso da una semplice sostituzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Amici 26, Anna Pettinelli sostituita da una famosa ex allieva: il nome

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ANNA PETTINELLI lascia AMICI

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