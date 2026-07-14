Allegri ha affermato che una cosa importante è il rapporto con l’azienda, mentre il resto riguarda la gestione del risultato. Durante la conferenza, si è mostrato leggermente emozionato, anche se ha cercato di mantenere un atteggiamento composto. La sua voce e i gesti hanno tradito un pizzico di emozione, ma ha comunque mantenuto un tono neutro e diretto.

L’Allegri che conoscevamo, un filo emozionato. È stato Allegri in purezza. All’inizio si è emozionato, perché è un emotivo anche se cerca di mascherarlo. Però poi è venuto fuori per quello che è. Un allenatore che non ama fare lo showman. Non prepara cosa dirsi. Non si è preparato slogan, come ha ricordato e si è perfino scusato. Ha risposto a tante domande senza dire niente, come capita a tanti grandi tecnici. “Il calcio è bugia”, diceva Benitez. Avrebbe potuto parlare altre due ore senza dire nulla in più. È un professionista. È uno che sa stare al mondo. Se vogliamo avere come riferimento Paolo Sorrentino, il suo “È stata la mano di Dio” e la frase di Capuano: “A tien’ na cosa ‘a ricere”, ecco lui una cosa voleva dirla e l’ha detta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri una cosa voleva dire, che è aziendalista. Il resto è stato gestione del risultato

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