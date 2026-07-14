L'allenatore è stato presentato ufficialmente alla guida del Napoli. Ha dichiarato di affrontare con entusiasmo e responsabilità questa nuova esperienza e ha espresso la speranza di vincere qualche trofeo entro maggio. Ha inoltre sottolineato che il centenario del club si celebra una sola volta e che quest’anno si trova sulla panchina del Napoli.

“Affronto con entusiasmo, sicuramente, con grande responsabilità e grande emozione. Il centenario capita una sola volta e quest’anno, fortunatamente, siedo io sulla panchina del Napoli. Per me è un motivo di grande orgoglio e quindi abbiamo una grande responsabilità nel cercare di arrivare agli obiettivi. Ecco perché tutti dobbiamo mettere qualcosa in più per cercare di far si che il 30 maggio, quando finirà il campionato, se non sbaglio, dovremmo aver raggiunto degli obiettivi e aver vinto dei trofei”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, neoallenatore della SSC Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi presso il Real Teatro di San Carlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Allegri presentato a Napoli: “A maggio speriamo di avere qualche trofeo”

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