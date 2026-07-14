Alfa Romeo ha mostrato la prima immagine della nuova Giulietta durante un evento al Mimit dedicato all’automotive. La vettura appare con linee moderne e un design aggiornato rispetto al modello precedente. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, mentre le immagini diffuse offrono uno sguardo in anteprima sulla futura compatta del marchio. La casa automobilistica non ha ancora comunicato dettagli tecnici o data di uscita.

Uno spicchio del futuro di Alfa Romeo è stato svelato in occasione del tavolo nazionale dell’automotive al Mimit. Ad aver messo luce sui prossimi passi della Casa del biscione è stato Emanuele Cappelano, responsabile di Stellantis per il mercato europeo, che ha mostrato in un’immagine un dettaglio del nuovo modello di Alfa Romeo previsto entro fine 2027. L’auto in questione è il nuovo C-Suv che è stato annunciato all’interno del piano strategico FaSTLane a maggio. Cappellano stesso ha ribadito che sarà l’impianto di Melfi, in Basilicata, a produrre i primi esemplari del nuovo Suv, che forse erediterà il nome di Giulietta. Dall’immagine è difficile capire le forme e le dimensioni della vettura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alfa Romeo alza il velo: la prima immagine della nuova Giulietta

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