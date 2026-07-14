A Oria, un’imprenditrice straniera gestiva un’attività di affitti brevi per turisti, senza dichiarare la residenza fiscale in Italia. La donna, residente da sei anni nel Brindisino, aveva capitali a Dubai e gestiva gli affitti senza regolare documentazione. La scoperta ha portato al coinvolgimento in un caso di evasione fiscale e di falsa residenza. La donna è ora sotto indagine.

Gestiva a Oria, nel Brindisino, dove vi si era trasferita da sei anni, un’avviata attività di affitti brevi destinati anche a turisti stranieri. Ma questa imprenditrice, di origine straniera, non aveva mai dichiarato la propria residenza fiscale in Italia dove, al contrario, aveva il centro dei suoi affari. Era riuscita così a diventare fiscalmente «non presente» e a occultare al fisco italiano redditi imponibili superiori a 200mila euro, con disponibilità di attività estere di natura finanziaria per oltre mezzo milione di euro anche a Dubai. Propagandava la propria attività ricettiva sulle piattaforme più conosciute restando sconosciuta, fino ad oggi, alla fiscalità nazionale. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Affitti in nero e falsa residenza: a Oria scoperta maxi evasione fiscale, nei guai imprenditrice straniera. Aveva capitali a Dubai

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