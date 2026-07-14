Dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stati sequestrati oltre 2 milioni di euro in contanti non dichiarati all’aeroporto di Pisa dall’inizio dell’anno.

PISA – Oltre 2 milioni di euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall’inizio dell’anno presso l’aeroporto internazionale Galilei di Pisa. Il rafforzamento dei controlli, dovuto al crescente flusso di passeggeri, ha portato alla contestazione di oltre 170 sanzioni amministrative. Complessivamente, sono stati versati 144.650 euro a titolo di oblazione diretta, mentre sono stati operati sequestri per un valore di 18.829 euro. L’attività investigativa, basata su un’attenta analisi del rischio, ha permesso di mappare le rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, tra cui spiccano i collegamenti con Regno Unito, Albania, Marocco, Spagna, Francia, Polonia e Germania. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Aeroporto di Pisa, oltre 2 milioni di euro non dichiarati scoperti dalla Guardia di Finanza

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Aeroporto di Pisa, oltre 2 milioni di euro in contanti scoperti in sei mesi

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