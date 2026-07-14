Addio all’amato agente italiano il terribile annuncio | lacrime di dolore

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava in mare sul litorale di Torvaianica, nel comune di Pomezia. È stato colto da un malore e non ha potuto essere soccorso in tempo. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e appassionati di critica d’arte. La morte si è verificata in un momento di svago, senza preavviso o segni premonitori.