Addio all’amato agente italiano il terribile annuncio | lacrime di dolore
Un uomo di 54 anni è deceduto improvvisamente mentre si trovava in mare sul litorale di Torvaianica, nel comune di Pomezia. È stato colto da un malore e non ha potuto essere soccorso in tempo. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e appassionati di critica d’arte. La morte si è verificata in un momento di svago, senza preavviso o segni premonitori.
Lutto nel mondo del giornalismo culturale e della critica d’arte. È morto all’età di 54 anni Pericle Guaglianone, storico editorialista di Artribune, colpito da un improvviso malore mentre si trovava in mare sul litorale di Torvaianica, nel comune di Pomezia. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. Guaglianone si trovava in acqua quando è stato colto da un malore improvviso. Nonostante il tempestivo intervento dei presenti e dei soccorritori, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile. Oltre all’attività giornalistica, Pericle Guaglianone era un agente della Polizia Stradale, in servizio presso il Dipartimento Lazio-Umbria, dove lavorava da anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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