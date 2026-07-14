Acquisti online ecco come cambia il diritto di recesso | la nuova procedura per i resi

Da oggi, le procedure per i resi degli acquisti online sono state modificate. Quando un cliente decide di restituire un prodotto, deve seguire una nuova procedura che prevede istruzioni specifiche e tempi più definiti. La modifica riguarda principalmente i passaggi da seguire per avviare la richiesta di reso e le modalità di consegna del prodotto restituito. Questa novità interessa tutti coloro che acquistano beni attraverso piattaforme digitali.

Comprare un prodotto online e cambiare idea è una situazione piuttosto frequente. Che si tratti di un capo d'abbigliamento, di un elettrodomestico o di un dispositivo tecnologico, il diritto di recesso rappresenta una delle principali tutele riconosciute ai consumatori. Da alcune settimane, inoltre, esercitarlo è diventato più semplice, grazie alle nuove disposizioni entrate in vigore il 19 giugno, che impongono agli operatori dell'e-commerce di rendere la procedura più immediata e semplice. È bene però chiarire un aspetto fondamentale: queste regole e tutele si applicano esclusivamente ai rapporti B2C, ossia agli acquisti effettuati da consumatori privati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Direttiva UE 2023/2673 regolamentato il diritto di recesso per tutti gli acquisti a distanza

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