A Wimbledon 2026, le donne indossano cravatte come accessorio distintivo, spesso abbinate a completi sartoriali, camicie, gilet e mocassini. Le celebrity sfoggiano look firmati Ralph Lauren, con un mix tra tailoring e stile preppy. La cravatta, tradizionalmente maschile, viene reinterpretata come elemento elegante e contemporaneo, visibile sugli spalti delle partite.

A Wimbledon 2026, la cravatta conquista il guardaroba femminile e diventa l’accessorio simbolo dello stile visto sugli spalti. Le celebrity vestite Ralph Lauren reinterpretano il tailoring attraverso completi sartoriali, camicie, gilet e mocassini, trasformando un elemento classico del menswear in un dettaglio raffinato e contemporaneo. Tra le protagoniste del trend, Nicole Kidman sceglie un’elegante versione total white con completo sartoriale doppiopetto, blazer con rever a lancia e pantaloni a gamba larga. La camicia button-down, i mocassini stringati in pelle e la cravatta in seta rosa pastello aggiungono equilibrio e un delicato contrasto cromatico. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - A Wimbledon, la cravatta donna diventa protagonista: scopri i look delle celeb firmati Ralph Lauren tra tailoring, stile preppy ed eleganza

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