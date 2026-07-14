Un incendio ha coinvolto una fabbrica a Pian Camuno, provocando fumo e fiamme visibili dalla zona. La colonna di fumo nero si alza sopra l’edificio, che si trova in una zona industriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando per spegnere le fiamme. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o sui feriti. La zona circostante è stata evacuata come misura di sicurezza.

Pian Camuno (Brescia), 14 luglio 2026 – Disagi in Valcamonica, dove nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 luglio, è scoppiato un violentissimo incendio all’interno di un’azienda. Al momento le cause del rogo non sono note. Quello che è certo è che un'alta e densa colonna di fumo nero si è alzata e incanalata vero il nord della zona, ora parzialmente nascosta dalla coltre. L’incendio è visibile anche da molto lontano e dalla cima dei monti vicini, da Acquebone, Solato, Vissone dalla parte opposta da Darfo, Anfurro, Pellalepre e molte altre località. Disagi sulla Strada 42. Sul posto sono già presenti diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme, oltre che da altre sedi dove operano volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A fuoco una fabbrica a Pian Camuno: disagi in Valcamonica

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