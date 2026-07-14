80 o 85 stagioni | la battuta della creatrice che fa sperare i fan di The Four Seasons

Una creatrice ha scherzato sulla durata di una serie, dicendo che potrebbe durare “80 o 85 stagioni”. La battuta ha acceso speranze tra i fan, che si chiedono se si tratti di un’indicazione reale o di un’iperbole. La serie, che ha già attraversato molte stagioni, ha suscitato discussioni sui possibili sviluppi futuri. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a una conferma o smentita di questa stima.

Facciamo un gioco: provate a immaginare di essere all’ultima scena di una stagione che amate, mentre i titoli scorrono e tutto sembra finito. Ma poi, in sottofondo, una domanda serpeggia: e se non fosse davvero la fine? L’enigma coinvolge questa volta una serie che, con le sue stagioni — letterali e metaforiche — ha già conquistato molti. Ma The Four Seasons 3 vedrà davvero la luce o resterà solo un miraggio tra i fan e le teorie? Inizio e ciclicità: il tempo che non si spezza. The Four Seasons nasce dall’incontro creativo di Tina Fey, Tracey Wigfield e Lang Fisher, ma dietro la leggerezza delle vacanze condivise da tre coppie si cela un’ossessione: raccontare il tempo, le svolte della vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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