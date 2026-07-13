Durante la finale di Wimbledon, Alexander Zverev ha dovuto iniettarsi insulina a causa del diabete di tipo 1 di cui soffre. Il giocatore ha avuto difficoltà a controllare la glicemia a causa delle alte temperature, che hanno influenzato il funzionamento del sensore di monitoraggio. Il caldo ha reso complicato il controllo del livello di zuccheri nel sangue, costringendolo a intervenire manualmente con l’insulina.

Alexander Zverev, durante la finale di Wimbledon, si è dovuto iniettare dell'insulina a causa del diabete di tipo 1 di cui soffre. Ed è fresco anche il ricordo del tennista tedesco costretto a chiedere un medical timeout dopo essersi somministrato una quantità eccessiva di insulina sulla base di una lettura errata del sensore durante la semifinale del torneo di Halle. “Il dispositivo indicava valori molto alti quando in realtà erano bassi. Così mi sono iniettato molta più insulina del necessario”, aveva raccontato dopo quel match. Per contrastare la grave ipoglicemia che ne è derivata ha dovuto assumere circa 350 grammi di zucchero, l'equivalente di una decina di lattine di cola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zverev e i problemi con il sensore: perché con il caldo è difficile controllare la glicemia

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